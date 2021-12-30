حصاد 2021.. إنجازات القطاع الطبى بالأقصر فى المستشفيات والوحدات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن حصاد قطاع الصحة فى عام 2021، حيث تم دخول المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارا من 1/7/2021، حيث تم تسليم مستشفى إسنا التخصصي بطاقة 196 سرير بعدد 13 عيادة خارجية، بالإضافة الى قسم الغسيل الكلوي المكون من 21 ماكينة والتي تخدم أكثر من 450 ألف نسمة وبتكلفة مليار جنيه و33 مليون جنيه، وتم التشغيل التجريبي بشهر ديسمبر 2020 والافتتاح الرئاسي بتاريخ فبراير 2021.

وأضاف المحافظة، فى بيان صحفي، أنه تم أيضاً تسليم مستشفى العديسات التخصصي الجديدة بطاقة 112 سرير وقسم الاستقبال والطواري وعدد 14 عيادة خارجية بتكلفة 700 مليون جنية، وتم التشغيل التجريبي للمستشفى والافتتاح الرئاسي فى ديسمبر الجاري 2021، علماً بأنه ستكون ضمن المستشفيات المتخصصة فى الأطفال، وتمت التجهيزات والانتهاء من محطة معالجة المياه الثلاثية بمنتصف يناير وتم الاستلام الابتدائي فى 20 مايو 2019.

كما تم تطوير مستشفى إيزيس التخصصي بالبياضية، لتصبح مركز متكامل يقدم خدمات الأمومة والطفولة، ومستشفى متخصص فى النساء والولادة بطاقة 28 سرير وبتكلفة 239 مليون جنية، تم الاستلام الابتدائي لها فى 15 نوفمبر 2020، وتم الافتتاح الرئاسي فى ديسمبر 2021، وجارى العمل بتطوير مستشفى الأقصر الدولي بنسبة تنفيذ 96% مرحلة أولى، ونسبة 39% مرحلة ثانية وبتكلفة مليار و200 مليون جنيه، وتم نهو وتسليم 50 وحدة ومركز طبي من عدد 59 وحدة صحية بالمحافظة، وتم الافتتاح الرئاسي لعدد 20 وحدة ومركز طبي بتاريخ فبراير 2021، وجاري تطوير مستشفى الكرنك الدولي – الأقصر العام – إنشاءات وتجهيزات بنسبة تنفيذ 100% للمبنى الإداري وجاري التطوير بمبنى الاستقبال والموقع العام للمستشفى وبلغ عدد الأسرة 915 سرير و60 سرير استقبال و170 أسرة عناية مركزة وغرفة إفاقة 132 سرير، وغرف عمليات 60 غرفة و214 وحدة غسيل كلوى و187 حضانة مبتسرين،

وشملت إنجازات إدارة الطب الوقائي الخاصة بالتطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد عن عام 2021، بإجمالي عدد السكان 1333309 مواطن وأكثر من 18 سنة بإجمالي 824140 مواطن، وبلغ ما تم تطعيمه جرعة أولي حتى اليوم 364328 مواطن، وما تم تطعيمه جرعة ثانية حتى اليوم 213668 مواطن، وبلغ إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى والجرعة الثانية 577996 مواطن، وبلغ عدد من تم تطعيمها بالمجال السياحي 15700 مواطن من إجمالي 16500 مواطن، ومن تم تطعيمهم بالمصالح الحكومية 45542 مواطن من إجمالي 53555 مواطن، ومن تم تطعيمه بالمدارس الثانوية 3745 مواطن من إجمالي 55000 مواطن، وبلغ عدد من تم تطعيمهم بالقطاع الطبي 7255 مواطن من 8000 مواطن.



أسرة متطورة وغرف فندقية بالمستشفى



الغرف الفندقية فى مستشفى الكرنك



الغرف الملكية تطل على نهر النيل



الغرفة المجانية لمستفيدي التأمين الصحى الشامل



برنامج الخدمات الفندقية بالمستشفيات يضم تخصيص 14 جناح ملكي



تجهيزات الغرف الفندقية بمستشفى الكرنك



تجهيزات مستشفيات الاقصر



تفاصيل الغرف الفندقية بمستشفى الكرنك



تقديم لقاح كورونا للعاملين بالحنطور



تلقى الأهالى للقاح فى الأقصر



جامعة الأقصر لن يحصل أي طالب على الكارنيه إلا بعد تلقي لقاح كورونا



جانب من انشاءات المستشفيات بالاقصر



خدمة عالمية للسياح بمستشفي الكرنك الدولى بالأقصر



صحة الأقصر تشكل مجموعات لتطعيم قائدي مركبات الحنطور بلقاح كورونا



طالبات وطلبة مدارس الأقصر يتلقون لقاحات كورونا ويشكرون الدولة



غرف ذهبية وملكية بمواصفات أوروبية بالمستشفى



غرفة فندقية ملكية فى مستشفى الكرنك الدولى



فرق طبية لتلقى لقاحات كورونا بالمدارس



قاعات استقبال المرضى بمستشفى الكرنك الدولى



متابعة لقاحات كورونا بجامعة الأقصر



مجموعات لتطعيم قائدي مركبات الحنطور بلقاح كورونا



مدير عام مستشفى الكرنك يشرح تفاصيل الغرف الفندقية



مستشفى العديسات للأطفال احد المستشفيات الجديدة



مستشفى العديسات للأطفال بوابة خدمة أطفال الأقصر



مستشفى إيزيس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر



مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر منارة طبية



مستشفي إيزيس متخصصة لأمراض النساء والولادة والعقم



مستشفيات فى الاقصر بمليارات الجنيهات



مشهد يدعم المرضى خلال الاقامة بالغرف الجديدة



منطقة الاستقبال بالغرف الفندقية بالمستشفى