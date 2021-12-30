حصاد مشروعات "حياة كريمة" بالأقصر × 50 صورة.. تطوير 34 قرية بإسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر عن حصاد عام 2021 فى البرنامج التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم وتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية بالمحافظات، حيث تم اختيار مركز ومدينة إسنا بعدد 9 وحدات محلية، و27 قرية و220 تابعا، ومركز ومدينة أرمنت بعدد 4 وحدات محلية و7 قرى تضم 94 تابعا، وذلك بإجمالى المركزين من المواطنين 600 ألف نسمة.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أنه شمل الحصاد لعام 2021 فى مبادرة حياة كريمة، تنفيذ 318 مشروعا بتكلفة مالية تقريباً حوالى 9.9 مليار جنيه، ومبادرة سكن كريم بعدد منازل 3182 منزلا بتكلفة حوالي 2.4 مليار جنيه، كما أنه جار الآن العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات الكهرباء، ومشروعات الغاز الطبيعى بإسنا، وجار العمل بإنشاء 13 مجمعا خدميا، وإنشاء وتطوير عدد 58 مركز شباب، وإنشاء عدد 40 مدرسة وصيانة 45 مدرسة وإنشاء كبارى على الترع والمصارف بعدد 21 كوبرى، مع تطوير كافة المرافق بالمركزين بنسبة تنفيذ كلية 24%.

وقال المستشار مصطفى ألهم، لـ"اليوم السابع"، إن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها لتحسين جودة حياة المواطن بالريف والقرى وتستهدف توفير المرافق من صرف صحى ومياه وكهرباء واتصالات وغاز وخلافه، وكذلك توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإنشاء مجمعات خدمية فى الوحدات المحلية القروية لتوفير عناء مشقة الذهاب للمدن، وتوسعة المدارس واحلال وتجديد مراكز الشباب، مؤكداً للأهالى حرصه على تلبية كافة احتياجاتهم بما يتناسب مع خطة الحكومة لتنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن كافة قطع الأراضى التى وهبها الأهالى للمحافظة لتنفيذ مشروعات عليها ستتم دارسة استغلالها فى إنشاء مشروعات لخدمة المواطنين فى حالة صلاحية الموقع وعقب رفعه مساحياً من قبل المختصين، وأن كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها روعى فيها التوزيع السكانى والمساحى والعوامل الديموغرافية لكل قرية من قبل الجهات المنوطة بتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة.

وعبر الأهالى فى مختلف أرجاء القرى المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" عن سعادتهم الكبيرة بتلك المشروعات التي بدأت بالفعل فى العمل رسمياً خلال الفترة الماضية، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السياسي والحكومة ومحافظ الأقصر، وطالبوا بنقل شعورهم بالثناء والتقدير مطالبين بسرعة انجاز العمل حتي يشعروا بقيمة المشروعات الجاري تنفيذها والتي استعرضها عدد من قيادات الاجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر.



اجتماعات لمناقشة مشروعات حياة كريمة



إحلال وتجديد 7 محطات مياه بالقرى ضمن حياة كريمة



الاهالى خلال القافلة بقرى حياة كريمة



الحاجة أم سيد تشيد بمشروعات حياة كريمة بقريتها



العمل فى مجمع الخدمات بقرية النمسا ضمن حياة كريمة



العمل فى محطات الصرف ضمن حياة كريمة بارمنت



المحافظ مع المواطنين فى قرى حياة كريمة باسنا



المحافظ ونائبه خلال متابعة مشروعات حياة كريمة



المحافظ يشرح تفاصيل العمل فى حياة كريمة



المنازل فى قرية الغريرة ضمن حياة كريمة



انشاءات مشروعات حياة كريمة بالأقصر



أول قافلة بيطرية ضمن حياة كريمة بالأقصر



بانر قافلة حياة كريمة لفحص مواشي قري الأقصر



تبطين الترع ضمن حياة كريمة



تجميل المنازل ضمن مبادرة حياة كريمة



تزيين المنازل ضمن حياة كريمة



تسليم 5 مواقع لإنشاء مجمعات زراعية بقرى إسنا



تفاصيل العمل بمشروعات حياة كريمة بقرية النمسا بالأقصر



تفاصيل العمل بمشروعات حياة كريمة بقرية النمسا



جولات على تطوير مدارس ضمن حياة كريمة



جولات على مشروعات حياة كريمة



حياة كريمة تبدء رحلة الإنتاج بإفتتاح تطوير 41 منزلاً بقرية الغريرة



حياة كريمة تدعم منازل قرية الغريرة



رصف شوارع اسنا ضمن حياة كريمة



سكرتير عام الأقصر يتفقد مشروعات قرى حياة كريمة بقرية النجوع



سكرتير عام الأقصر يعلن تسليم 5 مواقع لإنشاء مجمعات زراعية



شبكات المياه فى قرى حياة كريمة باسنا



شركة مياه الأقصر تستكمل أعمالها ضمن مبادرة حياة كريمة



فحص حصان خلال القافلة بقري حياة كريمة



فرحة الأهالى بقافلة حياة كريمة لفحص المواشي



فعاليات قافلة المواشي ضمن حياة كريمة



قافلة بيطرية ضمن حياة كريمة بإسنا



لقاء حوارى مع أهالى قرى مشروعات حياة كريمة



متابعة احلال وتجديد محطات مياه قرى حياة كريمة



متابعة بدء الحفر فى إنشاء جناح إبتدائى بمدرسة بقرية النمسا



متابعة مشاريع 34 قرية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة



متابعة مشروعات حياة كريمة بالاقصر



متابعة مشروعات حياة كريمة بمدينة اسنا



متابعة مشروعات قرى حياة كريمة بقرية النجوع بمدينة إسنا



محافظ الأقصر يتابع حياة كريمة بأرمنت



محافظ الأقصر يناقش مشروعات حياة كريمة بقرى إسنا وأرمنت



مدينة أرمنت تستكمل مهمتها فى مبادرة حياة كريمة



مدينة إسنا تستكمل العمل فى مجمع الخدمات بقرية النمسا



مدينة إسنا تستكمل مبادرة حياة كريمة بدخول مشروع الصرف الصحى بالنمسا



مشروعات الصرف ضمن حياة كريمة بالاقصر



مشروعات قرى حياة كريمة بقرية النجوع



مشروعات مميزة لمبادرة حياة كريمة باسنا



منازل القرية بعد تطويرها ضمن حياة كريمة