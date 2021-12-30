حصاد أوقاف الأقصر فى عام 2021.. افتتاح 22 مسجدا وإنهاء فرش 38 مسجدا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن قائمة حصاد وإنجازات مديرية أوقاف الأقصر فى عام 2021، وذلك فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وشملت تلك الإنجازات افتتاح 22 مسجد بالمدن المختلفة وإنهاء فرش 38 مسجد بسجاد الوزارة الجديد، كما تم عقد دورات تدريبية لـ 250 إمام بواقع 62 ساعة تدريبية بالتعاون مع جامعه الأقصر، وتم إجراء 11 حملة لتعقيم وتطهير المساجد وتوزيع كمامات على الأئمة بالمساجد، وكذلك صرف مساعدات لـ 34 أسرة مستحقة بمبلغ قدره 10000 جنيه، وتوزيع عدد 36 طن لحوم على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة.

وتوجه وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمديرية ولجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون مع المديرية فى سبيل قيام مديرية أوقاف الأقصر بعملها المنشود على أكمل وجه، موضحاً أنه شملت قائمة حصاد وإنجازات مديرية أوقاف الأقصر فى عام 2021 فى النشاط الدعوى اعتماد عدد 40 خطيب مكافأة بالمديرية وفق التعليمات الوزارية، وفتح عدد 1300 مسجد على مستوى المحافظة وذلك لأداء صلاه عيد الاضحى المبارك لعام 1442 هـــ / 2021م، وفتح جميع دورات المياه والميضاه بالمساجد والزوايا المفتوحة لأداء شعائر صلاه الجمعة والجماعة، وفتح جميع المساجد المعدة لأداء شعائر صلاه الجمعة والجماعة لأداء صلاه الجنازة.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم لـ"اليوم السابع"، أنه فى مجال المسابقات القرآنية والعلمية فقد تم عقد مسابقه الايفاد الدائم للائمه وقد تقدم لها عدد 42 متسابق، وعقد المسابقة الثقافية الكبرى وقد تقدم لها عدد 25 متسابق، وعقد فعاليات المسابقة الرمضانية للقران الكريم وتقدم لها عدد 24 متسابق، وعقد فعاليات مسابقه محفظ متطوع بالجمعيات بمديريه التضامن بالأقصر وتقدم لها عدد 16 متسابق، وعقد مسابقه فهم غايات ومقاصد سور القران الكريم وتقدم لها عدد 34 متسابق، وعقد الاختبارات الأولية للمتقدمين لمسابقة القراءة الحرة للسادة الائمة للعام 1443هـــ /2021م وقد حضر لها عدد (14 ) متسابق، وعقد الاختبارات الأولية للمتقدمين لمسابقة الايفاد الدائم للسادة الائمة للعام 1443هـــ /2021م وقد تقدم لها عدد (16 ) متسابق، وعقد الاختبارات الأولية للمتقدمين لمسابقه كبار الحفظة وعددهم 16 متسابق، وعقد الاختبارات الأولية للمتقدمين لمسابقه القران الكريم بالمديريات الإقليمية وعددهم 17 متسابق.



أعمال فرش مسجد أبي الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر



افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الرزيقات قبلى



الإنتهاء من فرش مسجد أبي الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر



الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر



أوقاف الأقصر تستقبل 4 طن دفعة ثالثة من لحوم صكوك الأضاحى



أوقاف الأقصر تستقبل 4 طن لحوم لتوزيعها للمستحقين



أوقاف الأقصر تستقبل الدفعة السادسة من لحكوم صكوك الأضاحى



أوقاف الأقصر تستقبل أول دفعة من لحوم صكوك الأضاحى



أوقاف الأقصر تستكمل حملات التطهير والتعقيم للمساجد



أوقاف الأقصر تستكمل حملات التعقيم والتطهير للمساجد



أوقاف الأقصر تعلن إنهاء فرش مسجد السيد البدوى بقرية الدير



أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الحساسنة بمدينة القرنة



أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الرزيقات



أوقاف الأقصر تنتهى من فرش مسجد جمال عبد الناصر



أوقاف الأقصر تنهى تطهير المساجد



أوقاف الأقصر يتفقد العمل فى إنشاءات 5 مساجد



أئمة أوقاف الأقصر يشاركون بندوات توعية مع القومى للمرأة بقرى أرمنت



تجهيزات المساجد الجديدة قبل افتتاحها بالاقصر



جانب من تجهيز احد المساجد الجديدة قبل الافتتاح



جانب من تدريب أئمة الأوقاف بجامعة الأقصر



جانب من فرش المسجد بمدينة الطود



جانب من فرش مسجد أبي الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر



ختام دورة تدريب الأئمة بجامعة الأقصر



وكيل اوقاف الاقصر خلال تعقيم المساجد



وكيل أوقاف الأقصر خلال خطبة العيد



وكيل أوقاف الأقصر يستقبل لحوم صكوك الأضاحى



وكيل اوقاف الاقصر يشرف على تطهير المساجد



وكيل أوقاف الأقصر يفتتح مسجد آل البيت بقرية الحليلة



وكيل أوقاف الأقصر يكشف تفاصيل حملات التطهير الشاملة للمساجد