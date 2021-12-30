جامعة الاسكندرية تنظم رحلات للطلاب الوافدين لتعريفهم بمعالم المدينة.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية، عددا من الرحلات للطلاب الوافدين الجدد للتعرف علي معالم الاسكندرية، شملت الرحلات الأماكن السياحية بمحافظة الإسكندرية منها قلعة قايتباي والمسرح الروماني وعمود السواري، حرصاً من جامعة الاسكندرية علي تقديم أفضل رعاية للطلاب الوافدين، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور وائل نبيل، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب .

وأشارت الدكتورة هالة مقلد المدير التنفيذي لإدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين، أن تنظيم هذه الرحلات جاء بهدف تعريف الطلاب بأهم الأماكن السياحية والأثرية بمدينة الاسكندرية، وتثقيفهم ومدهم بالمعلومات التاريخية عن هذه الأماكن، كما تهدف الرحلات إلي خلق أجواء ترفيهية وعلاقات اجتماعية بين الطلاب وإدارة جامعة الاسكندرية.

وأضافت أن إدارة الوافدين بالجامعة نظمت 3 رحلات حتي الآن، ضمت الرحلة الأولى 200 طالب سودانى، وتضمنت الرحلة الثانية حوالى 150 طالب من جنوب السودان وكينيا وتشاد ومختلف بلدان القارة الافريقية، وضمت الرحلة الثالثة حوالى 60 طالب من سوريا والعراق وفلسطين والاردن، وقالت أنه يتم حاليا تنظيم باقي الرحلات لتشمل باقي الطلاب من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية، تحت إشراف مدير عام ادارة رعاية الشباب بالجامعة وفريق من الادارة.

ومن جانبهم أعرب الطلاب الوافدين عن سعادتهم بهذه الرحلات، ورغبتهم فى معرفة المزيد من المعلومات عن الأماكن السياحية الهامة بمحافظة الإسكندرية والتى يعتبرونها وطنهم الثانى، وأنهم جاءوا إلى الإسكندرية وكلهم أمل فى تحقيق أحلامهم فى مستقبل أفضل لهم ولبلادهم .