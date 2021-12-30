اليوم السابع
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أكرم القصاص
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توقف حركة الصيد بميناء البرلس فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:06 ص
توقف حركة الصيد بميناء البرلس فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية ميناء البرلس - أرشيفية
أ ش أ

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توقفت حركة الصيد في ميناء البرلس بكفر الشيخ، اليوم الخميس؛ لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، والتي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وهطول الأمطار بصورة متقطعة.
 
وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات في المحافظة، قد تلقت إشارة من ميناء البرلس بتوقف حركة الصيد ابتداء من اليوم؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.
 
وناشد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح، موجهًا بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.
 
وشدد على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول.
 

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