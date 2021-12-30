تعرف على الجهود الأمنية فى ملاحقة الجرائم خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف الجرائم بشتى صورها، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط (183) قطعة سلاح نارى ، (271) قضية مخدرات ، وتنفيذ (85158) حكم قضائى متنوع.

وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال مراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية:-

وضبط (مسئول عن مستودع إسطوانات بوتاجاز – كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة – ومقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة ) لقيامه بتجميع إسطوانات البوتاجاز المنزلية المدعمة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بحوزته على (عدد 40 إسطوانة بوتجاز منزلية "مدعمة").

كما تم ضبط (مسئول عن مخبز بلدى – كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة – ومقيم بدائرة القسم) لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم "إستخراج 82%" والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة , وعثر بحوزته على (1,100 طن دقيق بلدى مدعم)، بمواجهتـهما بـمـا أسـفـر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بـالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وشنت حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين، وفى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى ضبط (8) قطع سلاح نارى وأبيض ، وضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (25) متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية ، وضبط (8) متهمين ومراقبين هاربين كما تم تنفيذ (7563) حكم قضائى متنوع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية ، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب على آخر والإستيلاء منه على مبلغ مالى بأسلوب "المغافلة ، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقوة أمنية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنـافـذ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بتعرضه لواقـعـة نـصـب مـن قِـبـل أحـد الأشخاص حال تواجده بمدخل موقف عبود بدائرة القسم إدعـى أنـه يعمل مندوب بإحدى شركات الدعاية وأوهمه بالدخول فى مسابقة سحب على أجهزة كهربائية و الفوز بجائزة فى حال حيازته ورقة مالية مدون عليها أرقام "محددة" من ضمن أرقام الورقة المالية.

وفى سبيل ذلك قام بإخراج مبلغ مالى، فقام بأخذ المبلغ المالى منـه بـدعوى مساعدته فى إستخراج ورقة مالية تحمل الرقم المشار إليه ، وعقب ذلك قام بـرد المبلغ المالى خاصـتـه بـدعـوى عدم إحتوائه على الرقم المطلوب وقرر له بأنه لم يـفـوز معه، وعقـب إنـصـرافـه قـام بـمراجعه المبلغ المالى إلا أنه إكتشف تعرضه لواقعة نصب والإستيلاء منه على جزء من المبلغ المالى.

وعقب تقنين الإجراءات إنتقلت القوة إلى محل البلاغ وتم ضبط المتهم وتبـيـن أنـه (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية "له معلومات جنائية") وعثر بحوزته على المبلغ المالى المستولى عليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

وفقد قامت مديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم ، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية ، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب ومدير شركة لتجارة وتوزيع المواد الغذائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية)، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة حيث يقوم المذكور بالإتفاق مع بعض عملائه من حاملى جنسية إحدى الدول المقيمين داخل البلاد على إستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بآخرين يحملون ذات الجنسية لإجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع الخاصة بالشركة المملوكة له ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بأحد البنوك وتسليمها لعملائه مقابل حصوله على نسبة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المذكور وضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام (2) مليون جنيه مصري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكن رجال المباحث ، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتقدم لمسئولى أحد البنوك للحصول على قرض تجارى بموجب خطاب مزور

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإحتيال المصرفى والإستيلاء على أموال البنوك.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة).. بالتقدم لمسئولى أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الخليفة طالباً الحصول على قرض تجارى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإسم شركة لإدارة المطاعم والكافيتريات المملوكة له ومن بين المستندات المقدمة منه خطاب مزور منسوب صدوره لأحد الأحياء بمحافظة القاهرة يُفيد كونه صاحب شركة لإدارة المطاعم والكافيتريات كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب- على خلاف الحقيقة- وذلك بهدف إدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك والإستيلاء على قيمة ذلك القرض بدون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المذكور وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة.. وبحوزته خطاب مزور منسوب صدوره لذات الحى "تراخيص المحلات" موجه للبنك يُفيد بأنه صاحب الشركة المشار إليها والصادر له ترخيص لإدارة المنشأة، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأنه قـام بتزوير ذلك الخطاب من خلال أحد برامج الحاسب الآلى وطباعته وتقديمه للبنك، للحصول على ذلك القرض، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونجح رجال المباحث ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالتقدم برخصة قيادة مزورة لإحدى السفارات بالبلاد للحصول على تأشيرة دخول

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مواجهة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة قفط بقنــــــا).. بالتقدم برخصة قيادة مزورة لإحدى السفارات بالبلاد للحصول على تأشيرة دخول.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبمناقشته أقر بإرتكابه الواقعة وقيامه بتزوير رخصة القيادة الخاصة به المضبوطة من خلال التلاعب فى تاريخ إنتهائها ثم إعادة تغليفها حتى يتمكن من السفر بموجبها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكن رجال المباحث ، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتقدم برخصة قيادة مزورة لإحدى السفارات بالبلاد للحصول على تأشيرة دخول، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مواجهة جرائم تزوير المحررات الرسمية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية).. بالتقدم برخصة قيادة مزورة لإحدى السفارات بالبلاد للحصول على تأشيرة دخول.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبمناقشته أقر بإرتكابه الواقعة وقيامه بتزوير رخصة قيادة خاصة بشقيقه والتلاعب فى بياناتها "الإسم، تاريخ الميلاد" ثم إعادة تغليفها حتى يتمكن من السفر بموجبها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

وتمكن رجال المباحث ، في ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بإطلاق عيار نارى تجاه أحد الأشخاص ووفاته حال محاولتهم سرقة دراجة نارية بالدقهلية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى.

وتم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة) حيث قاموا بسرقة الدراجة النارية الخاصة بأحد الأشخاص إلا أنه إستغاث بالأهالى وكان من بينهم المجنى عليه وخشية بطش الأهالى بهم قاموا بترك الدراجة النارية وحال هروبهم أطلق أحدهم عيار نارى أحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة ، وقرر أحدهم أنه أطلق عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزته أحدثت إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وأرشد عنها وبخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار ، كما أرشد الثالث عن سلاح أبيض "سكين"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف ملابسات واقعة مقتل طفلة والإستيلاء على قرطها الذهبى بالجيزة، وضبط مرتكبا الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة طفلة 3 سنوات، وما قررته والدتها (ربة منزل) بقيام كريمتها باللهو بالشارع وتغيبها عن المنزل ، وبالبحث عنها عثرت عليها أعلى سطح عقار بذات الشارع سكنها بدائرة القسم بدون قرطها الذهبى وفـى حالة إعياء شديدة فقامت بنقلها للمستشفى لإسعافها إلا أنها توفيت عقب وصولها.

وتم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، زوجته - مقيمان بذات العقار).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد سرقة قرطها الذهبى ، حيث قاما بإستدراج المجنى عليها بزعم شراء حلوى وإصطحباها للشقة سكنهما وقاما بشل حركتها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة ثم إستوليا على قرطها الذهبى ، وألقيا بجثتها بمكان العثور، وتم بإرشادهما ضبط القرط المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وضبطت الأجهزة الأمنية ، عدد (7528) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط (208) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (764) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة ، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

كما تم ضبط عدد (7528) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7505) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (23) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، تحرير (764) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (208) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (995) أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

وإضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3392) قضية متنوعة.

و ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضبط (11148) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، بالإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (403) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب" و ضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة ، (97) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص)، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط (1352) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

ونجحت الحملات ، في ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكميات من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالدقهلية بقصد الإتجار.

وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بالإتجار فـى المواد المخدر والأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – 2هاتف محمول – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار ، والهاتفى للإتصال بعملائهما ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع مديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع الجهات المعنية بحملة مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط (2 مصنع – 4 مخازن عشوائية بدون ترخيص) بداخلهم كميات كبيرة من اللحوم والأسماك وملح الطعام والأعلاف الحيوانية ، وضبط المديرين المسئولين عنها .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة (6 طن لحوم – 250كيلوجرام أسماك – 10 طن ملح طعام – 50 طن أعلاف حيوانية وداجنة) مجهولة المصدر وبدون ترخيص ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وقامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط عدد (49) قضية تموينية.. أبرزها القضايا الآتية :

-ضبط المدير المسئول عن مخزن لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بمنطقة السنبلاوين لحيازته (300 كيلوجرام زيت طعام – 300 كيلوجرام توابل) بدون بيانات وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها .

-ضبط المدير المسئول عن طلمبة لتموين السيارات بدون ترخيص بمنطقة السنبلاوين لحيازته (1900 لتر سولار وبنزين) غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام.

-ضبط مديرين مسئولين عن توزيع السلع التموينية لحيازتهما وتجميعهما مقررات تموينية مدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق .

-ضبط مديرين مسئولين عن مخبزين بلدى مدعم لقيامهما بالتصرف فى دقيق بلدى بإجمالى وزن (550 كيلوجرام) من حصة المخبزين بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق.

-ضبط المدير المسئول عن محل جزارة لحيازته عدد (50 كيلوجرام لحوم بلدية) مذبوحة خارج المجازر الحكومية طبقاً لتقرير الطبيب البيطرى المرافق للحملة.

كماكشف ملابسات إختطاف أحد الأشخاص بالقاهرة ومطالبة زوجته بدفع مبلغ مالى .. وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بخروج (زوجها - مقيم بذات العنوان) لمقابلة (أحد أصدقائه - مقيم بالقليوبية) ، و عقب ذلك إكتشفت غلق هاتفه المحمول ، و فى وقت لاحق تلقت من صديق زوجها المشار إليه إتصال هاتفى مفاده إحتجازه لزوجها وطالبها بدفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة الواقعة أمكن تحديد مكان إحتجاز المجنى عليه داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة ، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط صديق المجنى عليه المذكور وآخر (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) حـال تـواجـدهما بالشقة المشار إليهـا " ملـك الثانـى " وبصحـبتهم المجنـى عليـه ، وعثر بحوزتهما على (١٢ إيصال أمانة "خاليين" مزيلين بتوقيع المجنى عليه) ، وبسؤال المجنى عليه إتهمهما بإحتجازه و إجباره على توقيع إيصالات الأمانة.

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأضاف الأول بوجود معاملات مالية بينه و بين المجنى عليه حيث قام الأخير بإقـتـراض مبلغ مالى 250 ألف جنيه لعمل مقاطع فيديو ،وعرضها على منصات التواصل الإجتماعى نظراً لطبيعة عمل المجنى عليه فى مجال "السوشيال ميديا" إلا أن تلك المقاطع لم تحقق نسب مشاهده ، وتعثـر فـي سداد المبلغ المالى.. فخطط لإرتكاب الواقعة لإجباره على سداد المبلغ المالى المستحق ، وفى سبيل ذلك إستعان بـالمتهم الثانى لتنفيذ مخططه ، حيث قـام بإستدراج المجنـى عليـه لمقابـلته ، وفـور وصوله قاما بإصطحابه للشقة ملك الثانى وإحتجازه بها ثم قاما بإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزتهما لإجباره على رد المبلغ المالى و مساومة زوجته على النحو المشار إليه ، وبمواجهة الثانى أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وضبطت أجهزة الأمن ، أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية مرتبكى جرائم السرقة.. فقد تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) ، بإكتشافه سرقة دراجة نارية ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهداف وضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بسرقة الدراجة بأسلوب "توصيل الأسلاك".

بتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بذات الأسلوب ، وأقر بإرتكابه عدد (2) حادث سرقة، وتم بإرشـاده ضبط الدراجات المستولى عليهـا بـمكـان إخفائهـا بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بوجود مشاجرة ومتوفى داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بحدائق المعادى بدائرة القسم.

وبالإنتقال إلى مكان الواقعة عُثر على جثة (أحد الأشخاص" يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بذات العنوان) داخل إحدى غرف الشقة وبها كدمات متفرقة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيق زوجته مقيم بذات العنوان يحمل ذات الجنسية بسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للشقة سكنهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بالأيدى محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته ، ولاذ بالفرار، وتأيدت الواقعة بشهادة نجل شقيقة المتهم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص " يعمل بإحدى الدول "- آخر ، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى من خلال حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال أو على حسابه بإحدى البنوك بالبلاد ، حيث يقوم الثانى بإستلامها وإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء أو توفيرها للتجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول"المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1٫260٫000 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا بالفيوم) بالتقدم لمسئولى ميناء القاهرة الجوى لإنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول بموجب محررات رسمية عبارة عن (جواز سفر صحيح - بطاقة إقامة بتلك الدولة - تصريح عمل) لا تخصه ، وتبين أنها تخص (شقيقه - مقيم بذات العنوان) والمتواجد حالياً بتلك الدولة ، وبمواجهته إعترف بإ رتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بغرض السفر إلى تلك الدولة للبحث عن فرصة عمل ، كما أقر بتحصله على تلك المستندات من شقيقه والتى أرسلها له عن طريق البريد .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى أمكن ضبطه حال وصوله البلاد قادماً من تلك الدولة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وأنه قام بإرسال تلك المستندات إلى شقيقه حتى يتمكن من السفر بموجبها لتلك الدولة مستغلاً التشابه الكبير بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة محل مصوغات بالفيوم ..وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة يوسف الصديق بمديرية أمن الفيوم من (مالك محل مصوغات كائن بدائرة المركز- ومقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية – مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية) من داخل المحل الخاص به , وبالفحص تبين وجود آثار إستخدام لمبة أوكسجين فـى فتح القفلين الخاصين بأبواب المحل ، وكذا وجود آثار فتحة غير مُكتملة بالجانب الأيمن بخزينة حديدية وفتح قفل الخزينة بإستخدام لمبة الأوكسجين وعدم وجود جهاز الـ ( DVR الخاص بكاميرات المراقبة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الوقعة (3 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية" - وجميعهم مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وبإتفاقهم على سرقة محل المصوغات المشار إليه ، كما تم بإرشادهم ضبط (مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية– المصوغات الذهبية –مركبة "تروسيكل" – 2 أنبوبة أوكسجين لمبة لحام"المستخدمين فى إرتكاب الواقعة") ، وأضافوا بصرف باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية ، وتخلصهم من جهاز (DVR الخاص بكاميرات المراقبة بإلقائه بأحد المصارف المائية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.