تعرف على استعدادات مديرية الصحة بالمنيا لاستقبال أعياد الميلاد × 9 معلومات

المنيا -حسن عبد الغفار

استعدادات مكثفة تتخذها مديرية الصحة بالمنيا، لاستقبال الاحتفال بأعياد الميلاد، من خلال توافر الأدوية ومنع الإجازات وغيرها من الإجراءات التى تحافظ على صحة المواطنين أيضا.

وينشر "اليوم السابع" معلومات عن استعدادات المديرية لأعياد الميلاد فى 9 معلومات:

1- رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى محافظة المنيا.

2- توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.

3- منع الإجازات بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات.

4- تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية.

5- أخذ عينات الأغذية باستمرار من المنافذ.

6- التأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

7- على المواطنين تجنب التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة.

8- الالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة.

9- منع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة.