تعرف على استعدادات محافظة الجيزة لامتحانات نصف العام

أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال امتحانات نصف العام للصفوف الدراسية للعام الدراسي 2022/2021 على مستوى جميع الإدارات التعليمية، ويرصد اليوم السابع استعدادات المحافظة للامتحانات.
- تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز في كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس.
- إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة في لجان الإمتحانات.
- تنفيذ حملات التطهير قبل الامتحانات.
- تحقيق التباعد بين الطلاب وإرتداء الكمامات .
- إجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة .
- توجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان .
- رفع اى إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الإمتحانات على أكمل وجه.
- تكثيف دوريات رفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس ورفع المخلفات أولا بأول.
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