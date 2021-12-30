اليوم السابع
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تعرف على استعدادات محافظة الجيزة لامتحانات نصف العام

الخميس، 30 ديسمبر 2021 06:00 ص
تعرف على استعدادات محافظة الجيزة لامتحانات نصف العام تعقيم لجان الامتحانات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال امتحانات نصف العام للصفوف الدراسية للعام الدراسي 2022/2021 على مستوى جميع الإدارات التعليمية، ويرصد اليوم السابع استعدادات المحافظة للامتحانات.
 
  • تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز في كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس.
  • إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة في لجان الإمتحانات.
  •  تنفيذ حملات التطهير قبل الامتحانات.
  •  تحقيق التباعد بين الطلاب وإرتداء الكمامات .
  • إجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة .
  • توجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان .
  • رفع اى إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الإمتحانات على أكمل وجه.
  •  تكثيف دوريات رفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس ورفع المخلفات أولا بأول.
 
 

الجيزة

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امتحانات نصف العام

امتحانات صفوف النقل

اخبار الجيزة

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