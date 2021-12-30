اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 04:54 م
أكرم القصاص
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تعرف على أبرز الأحداث بوزارة التخطيط خلال عام 2021 في نقاط

الخميس، 30 ديسمبر 2021 04:09 م
تعرف على أبرز الأحداث بوزارة التخطيط خلال عام 2021 في نقاط
كتبت أسماء أمين

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أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها عن عام 2021، وتضمن أبرز الأحداث التي ساهمت بها الوزارة خلال العام فضلًا عن أبرز الاعتمادات التي وافقت عليها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمساهمة في تنفيذ المشروعات المستهدفة على أرض الدولة المصرية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعمل عليها الوزارة ودورها في مناقشة وإعداد الخطط الاستثمارية وغيرها من الأنشطة التي تقع ضمن أعمال الوزارة.
 
وتضمنت أبرز الأحداث التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال عام 2021:
 
 
1-إطلاق الإصدار 12 لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021 بعد توقف حوالي 27 عاما.
 
2-صدور قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة، كأحد أبرز أحداث عام 2021 ،اعتبارًا من أول يناير 2022 .
 
3- نجاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمرة الثانية بإدراج ثلاث مبادرات مصرية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة
 
4- حصل  مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط خلال العام 2021 على درع الجائزة العربية لأعمال الخير.
 
5- إعلان الفائزين بالدورة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومي، مع تكريم 57 موظف ومؤسسة، وتضمنت القرارات ا6- بتعيين  المهندس خالد مصطفى أول وكيل دائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 
7-إطلاق مبادرة "نورة" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى لللطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع سفارة هولندا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
 
8- فوز مصر لأول مرة منذ 30 عام باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية.
 
9- الاعلان عن ارتفاع معدل نمو الربع الأول لأعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8%.
 
10-إطلاق خطة المواطن للعام الثالث على التوالي، مع استعراض لملامح الخطة للعام المالي 2020/2021 للمحافظات خلال العام.
 
11-أصدرت الوزارة الأعداد الـ 11 من تقرير "مُتابعة خطة المواطن في المحافظات" خلال عامي (18/2019- 19/2020).
 
12- تدشين صندوق مصر السيادى  أولى خطوات تطوير مجمع التحرير.
 
13- وقع تحالف صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس اتفاقية الاستحواذ على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليار.
 
14- تأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال 1.75 مليار جنية، حيث شارك تحالف الصندوق السيادي وبنك مصر والقابضة للتأمين وبنك قناة السويس في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية البالغ قيمته 500 مليون جنيه.
 
15- وقع "صندوق مصر السيادي" مع "بدايات مصر" مذكرة تفاهم لدراسة تحويل منطقة "باب العزب" بالقلعة لأول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
 
16- توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سيرا للاستثمار في مجال التعليم الأساسي.
 
17- بلغ إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي سلمتها الوزارة للجهات حتى اليوم بلغ 95 مركز تكنولوجيا متنقل. 
 
18- قيام شركة "إن آي كابيتال" بطرح صندوق "سيولة" وهو صندوقها النقدي الأول بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي بحجم إصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه، كما شهد العام .
 
19-تخريج  404 موظف حكومي، الدفعات من الثالثة وحتى السابعة لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بجامعة اسلسكا مصر.
 
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وزارة التخطيط

حصاد2021

التعليم الأساسي

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