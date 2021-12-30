تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بعد تناولهم وجبة فاسدة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

تعرض 5 أشخاص من أسرة واحدة للتسمم بعزبة الحلوس بمحافظة الإسماعيلية بعد تناولهم وجبة فاسدة، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بلاغًا من المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد وجود حالة ادعاء تسمم غذائي بعزبة الحلوس، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس للعلاج وهم أحمد حنفي محمود، 33 عامًا، وزوجته أسماء السيد زكى، 29 عامًا، وأبنائه جويرية أحمد حنفي، 4 سنوات، وسجا أحمد حنفي، 7سنوات، ومروان أحمد حنفي، 10 سنوات، وجميعهم مصابين بقيء وإسهال وادعاء تسمم غذائي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إبلاغ النجدة لتحرى الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية.