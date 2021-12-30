وذكر البيان: أنه "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، نفذت سفينة الإنزال متوسطة الحجم التابعة للبحرية الأوكرانية /يوري أوليفيرينكو/ والفرقاطة /أوفيرني/ التابعة للبحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا".



وأوضح أن هدف هذه التدربيات المشتركة هو الحفاظ على الأمن في منطقة البحر الأسود ، وتحسين التدريب والتشغيل البيني لأطقم السفن الأوكرانية والفرنسية بما يتماشى مع معايير حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.



وأشارت البحرية الأوكرانية إلى أنه بالإضافة إلى مجموعات قتالية من الوحدات السطحية من الجانب الفرنسي، شاركت في التدريبات مروحية نقل عسكرية وبحرية من طراز "إن إتش 90".