تداول 946 طن بضائع عامة ومتنوعة و 364 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن تم تداول 946 طن بضائع عامة ومتنوعة، اليوم الخميس، و364 شاحنة و64 سيارة ملاكي و1448 طن قطن .

وشملت حركة الصادرات 624 طن بضائع عامة و301 شاحنة و 54 ملاكي، كما شملت حركة الواردات 322 طن بضائع عامة و 63 شاحنة و 10 ملاكي و 1448 طن قطن قادم من بورسودان ويتواجد 13 سفن علي ارصفة الموانئ.

وغادرت ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 90 شاحنة والسفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة و 4 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 93 شاحنة و 18 ملاكي .

كما شهدت ميناء الغردقة مغادرة السفينة القاهرة متجهة الي ميناء ضبا بحمولة 32 سيارة ملاكي ووصول السفينة القاهرة بحمولة 8 سيارة ملاكي .

واستقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 63 شاحنة بحمولة 322 طن و 2 سيارة ملاكي وتصدير 40 شاحنة بحمولة 624 طن، كذلك استقبل ميناء السويس السفينة RINA قادمة من بورسودان بحمولة 1448 طن قطن وتم مغادرة السفينة بنياس 3 متجهة الي جدة .