اليوم السابع
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تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث المطرية لجلسة 24 يناير

الخميس، 30 ديسمبر 2021 04:27 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث المطرية لجلسة 24 يناير المستشار محمد حماد - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار  محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان ، تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية"، لجلسة 24 يناير للمرافعة.
 
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

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