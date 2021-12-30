بوتين يمنح الجنسية الروسية لمستشارة الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان

كتب محمد جمال

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس 30 ديسمبر، منح الجنسية الروسية لسوزان ماسى المستشارة السابقة للرئيس الأمريكى الـ40 رونالد ريجان، وتم نشر المرسوم على الموقع الرسمي للوثائق القانونية فور اصدار مرسوم رسمي بذلك، حسبما ذكرت صحيفة "روسيا انسايدر".

وكانت ماسي قد توجهت إلى بوتين في مايو الماضي بطلب منحها الجنسية الروسية.

يذكر أن سوزان ماسى من مواليد عام 1931، وهي كاتبة ومؤرخة وشخصية اجتماعية أمريكية وموظفة سابقة في وزارة الخارجية.

وعملت مستشارة للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان في 1984 – 1988، ولعبت دورا مهما في تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن وإنهاء الحرب الباردة، حيث شاركت في التحضير للقاءات ريغان مع الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف في جنيف وريكيافيك عامي 1985 و1986.