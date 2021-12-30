بني سويف تتخذ التدابير اللازمة بقطاعات الصرف الصحى والكهرباء تحسبا لسقوط الأمطار

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء القطاعات الخدمية والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بضرورة رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات لمواجهة موجة عدم استقرار الأحوال الجوية واحتمالية سقوط الأمطار، وأهمية التنسيق المتكامل وتضافر الجهود بين الجهات المعنية، مشددا على ضرورة تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

وفي هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز وجميع المعنين بغرفة العمليات برفع حالة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات سقوط أمطار محتملة، وقامت الوحدة بمراجعة مصافي الأمطار بشارع صلاح سالم بداية من كوبري السادات وحتي ميدان العبور وشارع أحمد عرابي وطريق الكورنيش بداية من كوبري النيل، فضلا عن المرور على خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية ورفع أغطية المطابق وإزالة الرواسب منها والتأكد من جاهزيتها ومراجعة غرف تصريف الأمطار وصولا إلى محطة الصرف الصحي، ومن جانبها قامت شبكة الكهرباء الداخلية بالوحدة المحلية بمراجعة العوازل والموصلات الكهربائية حفاظا على سلامة المواطنين.

ومن جانبه قام مشروع النظافة برفع الأتربة والقمامة والمخلفات بمنطقة مقبل وميدان مولد النبي وجسر إسلام وطريق مستشفى الصدر وشارع صفية زغلول و وطريق سليمان متولى وشارع عبد السلام عارف وحي الحميات وطريق السادات وشارع الروضة، كما قامت ادارة الحدائق بنظافة وزراعة المسطحات الخضراء بحديقة سعيد النجار ونظافة مشتل عبد السلام عارف ومشتل محيي الدين وري ونظافة الأحواض بطريق الفيوم.

في حين تقوم الوحدات القروية برفع المخلفات وصيانه الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة في المهد، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية شريف باشا بإصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بعزبة جلشام، واستبدال 6 أعمدة كهربائية متهالكة، وإعادة شد الأسلاك وتركيب الموصلات الكهربائية بطريق نعيم، وذلك بالتنسيق مع هندسة كهرباء المركز، بالإضافة إلى متابعة تبطين وتأهيل ترعة الجنابية وتطوير مدرسة منقريش للتعليم الأساسي، والمرور على بعض المصالح الحكومية للوقوف على مدى توافر وتيسير الخدمات للمواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء بمتابعة أعمال التبطين بدائرتها والتنسيق مع إدارة الصرف المغطى للكشف على غرف الصرف المغطى بقرية دموشيا لارتفاع منسوب المياه الجوفية بالقرية، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية باروط بمتابعة سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة وتيسير الخدمات للمواطنين، فضلا عن رفع إشغالات الطريق العام بقرية منشأة عاصم.