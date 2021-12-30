اليوم السابع
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الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:39 ص
أكرم القصاص
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بعد أمطار الليل الغزيرة.. غيوم وسحب كثيفة تغطى سماء الإسكندرية.. لايف

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:10 ص
بعد أمطار الليل الغزيرة.. غيوم وسحب كثيفة تغطى سماء الإسكندرية.. لايف طقس الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا من محافظة الإسكندرية لرصد حالة الطقس حاليا، حيث تشهد المحافظة انخفاضا فى درجات الحرارة وغطت السحب سماء المحافظة، فيما سقطت كميات كبيرة من الأمطار فجرا.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن تعطيل الدراسة اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية. 
 
وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم الخميس 30 ديسمبر. 
 
ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.
 
ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
 
 
 
 
 


 

 


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