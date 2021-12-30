بريطانيا تتعهد بـ105 ملايين إسترلينى مساعدات طارئة للدول لمكافحة أوميكرون

كتبت: نهال أبو السعود

تعهدت الحكومة البريطانية بتقديم 105 ملايين جنيه إسترليني كمساعدات طارئة للدول المعرضة للخطر، لا سيما في إفريقيا، لمساعدتها على التعامل مع انتشار متحور كورونا سريع الانتقال، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس: "تقدم المملكة المتحدة مساعدة حيوية للمساعدة في معالجة انتشار المتغيرات الجديدة في جميع أنحاء العالم هذا أمر أساسي لتأمين حريتنا وإنهاء هذا الوباء بشكل نهائي".

ستخصص الأموال لجهود الحد من الانتشار ، وزيادة الاختبار وتوسيع إمدادات الأكسجين، وقالت تروس: "تساعد المملكة المتحدة البلدان الأخرى التي هي في أمس الحاجة إليها. لا أحد بأمان حتى يصبح الجميع بأمان".

تم اكتشاف متغير أوميكرون، الذي يحتوي على درجة أعلى بكثير من الطفرات من السلالات السابقة لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب إفريقيا في أواخر نوفمبر وانتشر بسرعة إلى البلدان المجاورة في المنطقة.

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية أن هذا التعهد يأتي في الوقت الذي تم فيه التأكيد على أن المملكة المتحدة اتبعت هدفها المتمثل في توصيل 30 مليون جرعة لقاح إلى بقية العالم بحلول نهاية عام 2021، وتعهدت البلاد بالتبرع بـ 100 مليون جرعة في المجموع.

يأتي هذا التعهد أيضًا في الوقت الذي تلقت فيه الدول الأكثر ثراءً مثل المملكة المتحدة انتقادات لعدم قيامها بما يكفي لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة جائحة كوفيد -19.

ألقى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية باللوم على البلدان الأكثر ثراءً في المساهمة في ظهور اوميكرون عن طريق تخزين اللقاحات، مما سمح باستمرار انتشار العدوى وأدى إلى حدوث المزيد من الطفرات، في الأسبوع الماضي، ألقى تيدروس باللوم على "القومية الضيقة واكتناز اللقاح" في خلق "الظروف المثالية لظهور أوميكرون".

وكتب "إذا أنهينا عدم المساواة، فإننا ننهي الوباء مع دخولنا العام الثالث من هذا الوباء، أنا واثق من أن هذا سيكون العام الذي ننهي فيه - ولكن فقط إذا فعلنا ذلك معًا".