اليوم السابع
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بدء أعمال رصف عدد من شوارع حى شرق مدينة ملوى بالمنيا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 10:26 ص
بدء أعمال رصف عدد من شوارع حى شرق مدينة ملوى بالمنيا جانب من الجولة
المنيا-حسن عبد الغفار

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تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، البدء فى تنفيذ أعمال تمهيد عدد من شوارع حى شرق مدينة ملوى، والتى لم يسبق بها الرصف من قبل، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 للقضاء على الشوارع الترابية لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع .

وأوضح رئيس المدينة، أنه يجرى العمل علي قدم وساق في أعمال تمهيد ورصف عدد من شوارع مدينة ملوى بحى شمال1" شارع المعهد الدينى القديم  وشارع  مجمع الكنائس، وشارع امتداد ثروت وأم القرى" ضمن اعمال الخطة الموحدة

وأكد رئيس المدينة على أهمية تسريع وتيرة العمل بالبدء فى العمل بتمهيد عدد من شوارع حى شرق مدينة ملوى، بوضع التربه الزلطية وذلك أستعدادا لأعمال الرصف  ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى  2021/2022 بشوارع  الازهار و 216 بتفرعاته ، و218 بتفرعاته وشارع  218 بتفرعاته و 220 بتفرعاته ، وأكد أن تلك الشوارع لم يتم رصفها من قبل ، والمتابعة مستمرة على أرض الواقع لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

 


وحدات محلية

الخطة الاستثمارية

رصف طرق

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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