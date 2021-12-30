إسلام آباد (أ ش أ)

سجلت السلطات الصحية فى باكستان، 482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 4 أسابيع، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى مليون و294 ألفًا و861 شخصًا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس "كورونا" في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفًا و921 حالة. وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و255 ألفًا و931 متعافيًا بعد تماثل 535 حالة للشفاء على مدار الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن باكستان تعمل على توسيع الأهلية للحصول على لقاحات Covid-19 المعززة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا في محاولة لتجنب موجة جديدة من الإصابات من أوميكرون.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الباكستانى إن مركز القيادة والتشغيل الوطني (NCOC) ، الهيئة المسؤولة عن استجابة Covid-19 في البلاد ، خفض الحد العمري للقاحات المعززة لتشمل أكثر من 30 عامًا اعتبارًا من 1 يناير، كما أن أكثر من 50 عامًا مؤهلين بالفعل ، وكذلك جميع العاملين في مجال الصحة والذين يعانون من نقص المناعة.