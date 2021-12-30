انقلاب سيارة محملة بورق الكرتون على الطريق الصحراوى الشرقى بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم ، إنقلاب سيارة محملة بورق الكرتون على الطريق عقل حدوث كسر بالقاطرة مما أدى لإنفصال المقطورة دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من قوات تلأمين الطرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى عقب حدوث كسر مفاجئ بالقاطرة، وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية ، والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب مقطورة سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

حيث تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة، قيادة المدعو وائل ف س ع 35 سنة سائق ويقيم دائرة محافظة الفيوم محملة بكمية، من ورق الكرتون إنكسرت القاطرة مما أدي لإنفصال المقطورة وإنقلابها وجزء من حمولتها علي جانب الطريق " دون حدوث إصابات " وبسؤال قائد السيارة المذكور أفاد بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.