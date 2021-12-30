اليوم السابع
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انقطاع الكهرباء عن محطة محولات غرب المحلة السبت ساعتين لإجراء الصيانة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:02 ص
انقطاع الكهرباء عن محطة محولات غرب المحلة السبت ساعتين لإجراء الصيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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‏أعلنت شركة الكهرباء في محافظة الغربية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات غرب المحلة وذلك لإجراء أعمال الصيانة ، يوم السبت الموافق 2022/1/1 من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا .
 
وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن المناطق التي سوف تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي هي " شارع نعمان الأعصر ، المركز الطبي ، المخبز الألي ، طريق الجابرية ، منطقة السكة الوسطي ، سوق اللبن ، مجلس المدينة ، منطقة الزراعة ، طريق دمرو ، طريق ديرب ، منطقة سيدي خلف ، منطقة العيسوي ، شارع الحنفي ، شارع العباسي القديم ، المبره ، السنترال 1 و 2 ، حي أول المحلة ، مجمع الأحوال المدنية ، منطقة زكريا ، شارع جلال الدين ، شارع المعهد الديني ، قسم ثالث المحلة ، المنطقة الصناعية ، المنسوب ، برهام ، ابو دراع ، عزبة خضر ، سوق الجملة ، أبو زهرة ، القاضي ، الإمام ، منطقة أخوان خليل ، جسر الجمهورية ، المنشية ، طريق بلقينا الجديد ، مركز الكبد ، مستشفي الصدر ، مستشفي الحميات " .
 
كما أضافت الشركة أن الأماكن التي سيتم انقطاع التيار بخطوط الريف هي " ميت الليت هاشم ، الدواخلية ، نمرة البصل ، السجاعية ، مصانع صفط تراب ، سندسيس ، بلقينا ، مصانع الهياتم ، الجابرية ، العلو ، تنقية المياة ، سامول ، المعتمدية ، دنوشر "  وتهيب الشركة المواطنين قاطني تلك المناطق بالمركز والمدينة والمستشفيات والمخابز توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة .
 
 

 


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