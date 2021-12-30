انقطاع الكهرباء عن محطة محولات غرب المحلة السبت ساعتين لإجراء الصيانة

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن المناطق التي سوف تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي هي " شارع نعمان الأعصر ، المركز الطبي ، المخبز الألي ، طريق الجابرية ، منطقة السكة الوسطي ، سوق اللبن ، مجلس المدينة ، منطقة الزراعة ، طريق دمرو ، طريق ديرب ، منطقة سيدي خلف ، منطقة العيسوي ، شارع الحنفي ، شارع العباسي القديم ، المبره ، السنترال 1 و 2 ، حي أول المحلة ، مجمع الأحوال المدنية ، منطقة زكريا ، شارع جلال الدين ، شارع المعهد الديني ، قسم ثالث المحلة ، المنطقة الصناعية ، المنسوب ، برهام ، ابو دراع ، عزبة خضر ، سوق الجملة ، أبو زهرة ، القاضي ، الإمام ، منطقة أخوان خليل ، جسر الجمهورية ، المنشية ، طريق بلقينا الجديد ، مركز الكبد ، مستشفي الصدر ، مستشفي الحميات " .

كما أضافت الشركة أن الأماكن التي سيتم انقطاع التيار بخطوط الريف هي " ميت الليت هاشم ، الدواخلية ، نمرة البصل ، السجاعية ، مصانع صفط تراب ، سندسيس ، بلقينا ، مصانع الهياتم ، الجابرية ، العلو ، تنقية المياة ، سامول ، المعتمدية ، دنوشر " وتهيب الشركة المواطنين قاطني تلك المناطق بالمركز والمدينة والمستشفيات والمخابز توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة .