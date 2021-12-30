النيابة تطلب التحريات حول واقعة العثور على جثة رجل فى عين شمس

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس ، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة رجل، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وصرحت بدفن جثة المجني عليه.

وعثر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة على جثة شخص داخل شقته بمنطقة عين شمس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة متتحلة لشخص على الأرض بغرفة الصالة، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة الذين أكدوا أنهم لم يشاهدوه منذ أيام، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.