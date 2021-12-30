النيابة تستمع لأقوال سيدة تعدى عليها زوج شقيقتها أمام أطفالها بالوراق

كتب سليم على

تستمع النيابة العامة بالوراق، لأقوال سيدة تعرضت للضرب على يد أحد الأشخاص أمام أطفالها بسبب خلافات أسرية، وتصويرها بالفيديو أثناء على الاعتداء عليها.

وقالت "أم زياد" ضحية العنف على يد أحد الأشخاص في منطقة الوراق في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النيابة العامة استدعاتها اليوم الخميس، عقب قيام الأجهزة الأمنية بضبط من قام بالاعتداء عليها.

وأضافت أنها ستدلى بأقوالها فيما حدث معها وتم تصويره ونشره أمس على نطاق واسع بمواقع السوشيال ميديا، حيث تربطها علاقة مصاهرة مع هذا الشخص إذ إنه متزوج من شقيقتها وبسبب خلافات أسرية قام بالاعتداء عليها.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء بالضرب على شقيقة زوجته أمام أطفالها بمنطقة الوراق، بسبب خلافات أسرية، وتصوير مقطع فيديو خلال إهانته لها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اعتداء عامل على سيدة بالضرب أمام أطفالها، وتصويرها خلال إهانته لها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.