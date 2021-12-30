المغرب: 72 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

الرباط /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 72 ألفا و120 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ مليونين و932 ألفا و157 شخصا.

وأوضح البيان أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونا و552 ألفا و646 شخصا حتى اليوم، فيما تلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد 22 مليونا و924 ألفا و662 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.