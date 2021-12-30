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المرور يحذر من السرعات الزائدة بسبب هطول أمطار بالطرق بين المحافظات

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:17 ص
المرور يحذر من السرعات الزائدة بسبب هطول أمطار بالطرق بين المحافظات هطول أمطار
كتب عبد الرحمن سيد

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حذرت اﻹدارة العامة للمرور، من الرعونة والسرعات العالية أثناء قيادة السيارات بعد سقوط اﻷمطار، على المحاور والطرق الداخلية فى القاهرة والجيزة والرابطة بين المحافظات منعا لانزلاق السيارات وانقلابها على الطرق ووقوع حوادث على المحاور وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة المركبات.
 
 
 
وتراقب غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد  مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
 
 
 
وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
 
 
 

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