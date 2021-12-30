المخدرات تنهى حياة عاطل بمدخل عقار في العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بمدخل عقار في العمرانية، حيث تبين مفارقته الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمدخل عقار في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة عاطل، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

وكشفت تحريات الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن جرعة مخدرات زائدة وراء إنهاء حياة العاطل. تم مناظرة الجثة، ونقلها إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.