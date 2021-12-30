اليوم السابع
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القومى للمرأة يقدم التهانى لنساء مصر بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد

الخميس، 30 ديسمبر 2021 03:16 م
القومى للمرأة يقدم التهانى لنساء مصر بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد الدكتورة مايا مرسى
كتب: محمد الأحمدى

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تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى لكل سيدة وفتاة مصرية وحول العالم بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن خالص أمنياتها أن تنعم المرأة المصرية بعام جديد يشهد تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات فى جميع المجالات، خاصة فى ظل عصر ذهبى يصهر الحواجز الحديدية أمام تمكين وحماية المرأة المصرية.

وفى سياق متصل، أصدر المجلس القومى للمرأة، مؤخرًا بحثا بعنوان "أولويات واحتياجات المرأة المصرية" بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك فى إطار اختصاصات المجلس القومى للمرأة بإعداد البحوث والدراسات فى الموضوعات التى تخص المرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، أن البحث جاء من منطلق إدراك المجلس لأهمية دور البحث العلمى الاجتماعى فى تحليل وتفسير القضايا المجتمعية، مؤكدة أن التمكين الحقيقى للمرأة لا بد أن يتم بناء على دراسات علمية، وفى هذا السياق يهدف هذا البحث إلى الوقوف على أولويات واحتياجات المرأة المصرية لتحقيق التمكين الحقوقي لها، مما يتيح لها الفرصة لتحقيق ذاتها وتحرير طاقاتها للعطاء ودعم مشاركتها فى كافة مناحي الحياة، انطلاقا من أن تمكين المرأة لا يعتبر شان خاص بها ولكنه ضرورة للمجتمع بشكل عام.
 
وأكدت رئيسة المجلس، أن أهمية هذا البحث تكمن فى أنه يقدم مجموعة من الرؤى والمقترحات التى تدعم محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كوثيقة عمل حكومية للأعوام القادمة. 
 
فيما أوضحت الدكتورة نسرين بغدادي عضوة المجلس والمشرفة على إعداد البحث، أن أهداف البحث تتمثل فى التعرف على الواقع الفعلى للمرأة المصرية فى كافة المجالات، والتعرف على الاحتياجات الفعلية للمرأة فى تلك المجالات، وماهية المعوقات التى تحد من استفادوا من الخدمات التى تقدمها الدولة، وطرح حزمة من الرؤى والكليات التى يمكن أن تسلم فى رسم السياسات لتحسين أوضاع المراة، وتحقيق احتياجاتها.

القومى للمراه

العام الميلادى

نساء مصر

العام الميلادى المجيد

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