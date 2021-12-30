اليوم السابع
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القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الميلادى الجديد

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:57 ص
القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الميلادى الجديد القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

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قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة، وأقباط مصر، وجموع الشعب المصرى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2022، سائلين المولى عز وجل أن يكون عام خير ورخاء على مصر وشعبها العظيم.
 
 
 

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