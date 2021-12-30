اليوم السابع
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القبض على عاطلين حاولا سرقة صناديق توزيع إشارة تنظيم حركة سير القطارات بطوخ

الخميس، 30 ديسمبر 2021 02:52 م
القبض على عاطلين حاولا سرقة صناديق توزيع إشارة تنظيم حركة سير القطارات بطوخ قطار -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطلين، بدائرة مركز شرطة طوخ، خلال محاولتهما سرقة صناديق توزيع إشارة تشغيل السيمافورات المنظمة لحركة سير القطارات، وذلك من أماكن متفرقة بشريط السكة الحديد، وضبط بحوزتهم أدوات المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بضبط عاطلين حال قيامهم بسرقة 3 صناديق توزيع إشارة تشغيل السيمافورات المنظمة لحركة سير القطارات، وذلك من أماكن متفرقة بشريط السكة الحديد.

 

وجرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين ضبط كلا من "أحمد أ م"، 19 سنة، عاطل، و"إسلام ع م"، 16 سنة، عاطل، مقيمان دائرة المركز، حال قيامهم بسرقة 3 صناديق توزيع إشارة تشغيل السيمافورات المنظمة لحركة سير القطارات، وذلك من أماكن متفرقة بشريط السكة الحديد.

 

وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة "مفتاح إنجليزى، وصفيحة منشار، وشاكوش، ومنجل، وعربة كراو"، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

شريط السكة الحديد

حركة القطارات

طوخ

مركز طوخ

السيمافورات

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