وناشدت وزارة الصحة ـ في بيان صحفي اليوم الخميس، وأوردته صحيفة "فلبين ستار" المحلية ـ المواطنين بالالتزام بالسياسات المتعلقة بمكافحة فيروس "كورونا"، مؤكدة أن مخالفي الحد الأدنى من معايير الصحة العامة سيتم التعامل معهم وفق القانون.

وأكدت أن الوقت الآن ليس مناسبًا على الإطلاق للتراخي وتعمد تعريض الآخرين للخطر، خاصة وأن كافة أجهزة الدولة عملت بجد لإبقاء حالات الإصابة منخفضة.

ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه معدلات الإصابة بشكل مطرد في منطقة العاصمة مترو مانيلا لتدخل مستوى "المخاطرة المعتدلة".

وأضافت وزارة الصحة أن عدم الالتزام بالمبادئ التوجيهية والسياسات المتعلقة بمكافحة فيروس "كورونا" يشكل انتهاكًا للقانون الجمهوري أو قانون الإبلاغ الإلزامي عن الأمراض التي يتم الإبلاغ عنها والأحداث الصحية المتعلقة بمخاوف الصحة العامة.