اليوم السابع
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"العدل" لـ"لداخلية": مراكز الإصلاح والتأهيل إنجاز حضارى يحول النزيل لعنصر منتج

الخميس، 30 ديسمبر 2021 04:46 م
"العدل" لـ"لداخلية": مراكز الإصلاح والتأهيل إنجاز حضارى يحول النزيل لعنصر منتج المستشار عمر مروان وزير العدل-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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شهد المستشار عمر مروان وزير العدل صباح اليوم، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي والسفراء افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة بدر الذى يعد امتداداً لمنظومة بدأت بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وجارى العمل في مراكز أخرى لتوفير أماكن للنزلاء متوافقة مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من تقليل الكثافات إلى مستوى المعايير الدولية، والحفاظ على كرامة وإنسانية النزيل وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية والرياضية لهم، والتواصل مع ذويهم ولقائهم في أماكن لائقة.

 

وقالت وزارة العدل في بيان لها، إنه تم بناء مقر مستقل للمحكمة داخل مركز الإصلاح على أحدث المواصفات ومزود بوسائل التقنية اللازمة للعمل، لتسهيل إجراءات المحاكمة.

 

وتقدمت وزارة العدل بالتهنئة لوزارة الداخلية على هذا الإنجاز الحضاري الذى يحول النزيل إلى عنصر منتج خلال فترة قضاء العقوبة ومستعدا لبدء حياة جديدة شريفة في مجتمعه.

 

وتتمنى الوزارة لأعضاء هيئة الشرطة ووزيرها اللواء محمود توفيق كل التقدم والسداد في أداء رسالتهم السامية وتحقيق الأمن لمصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.


وزارة العدل

وزارة الداخلية

مراكز الإصلاح والتأهيل

إجراءات المحاكمة

مركز الإصلاح والتأهيل ببدر

حقوق الانسان

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