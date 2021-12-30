العثور على جثة شاب داخل مسكنه فى أبو النمرس بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب داخل مسكنه فى منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة أبو النمرس، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، لا توجد به أى إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال عدد من الجيران، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة للتحقيق.