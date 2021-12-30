اليوم السابع
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العاملون بمركز مجدى يعقوب: نعامل المرضى مثل أهلنا ومتوسط أعمارنا 28 سنة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 08:04 م
العاملون بمركز مجدى يعقوب: نعامل المرضى مثل أهلنا ومتوسط أعمارنا 28 سنة مركز مجدى يعقوب للقلب
كتب أحمد عرفة

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قال محمود عبد الحي مدير التمريض بمركز مجدى يعقوب للقلب بأسوان، إن المعاملة في المركز للمرضى جيدة للغاية، متابعا: نعتبر أن المريض وأهله من أهلنا، ونعلم أن أوضاعهم مرتبكة بسبب مرض طفلهم، وبالتالي نتعامل معهم مثل أهلنا.

فيما قالت دينا أحمد غانم مديرة التمريض بأحد أقسام مركز مجدى يعقوب للقلب، إنهم يعملون ضمن روح الفريق، حيث نعمل على أننا عائلة كبيرة والمريض فرد من الفريق.

وتابعت: نسمع اقتراحات بعضنا داخل المركز ونسعى لأن نكون أفضل وهذا يجعل المؤسسة ناجحة.

فيما قال الدكتور محمد زكريا مدير مؤسسة مجدى يعقوب للقلب بأسوان، إنهم عند اختيار العاملين في المركز يتم اختيار أناس تنظر للأمام ولديها حلم، فمن ركائز المستشفى تقدم خدمة طبية بكرامة وإنسانية للمواطن المصرى، والتدريب والتطوير المستمر وله دور أن يتعلم وله دور أن يعلم ويطور وكذلك البحث العلمى.

وأوضح أن متوسط الأعمار في المركز في قسم التمريض من 23 – 24 سنة، وفى قسم الأطباء فإن متوسط الأعمار من 28 - 29 سنة.


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