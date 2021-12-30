اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الطاقة الذرية: نخطط لتصدير أجهزة كشف الإشعاع للخارج

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:31 ص
الطاقة الذرية: نخطط لتصدير أجهزة كشف الإشعاع للخارج شريف الجوهري المنسق الإعلامي بهيئة الطاقة الذرية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور شريف الجوهري المنسق الإعلامي بهيئة الطاقة الذرية ، أن الهيئة أصبحت تصنع أجهزة الكشف الإشعاعى فى مصر ، موكدا أنه تم وقف استيراد هذه الأجهزة بالكامل و تصنيعها محليا بنسبة 100%.

 
و أضاف الجوهرى خلال ورشة عمل حول الثقافة النووية للإعلاميين ، أنه جارى التنسيق مع وزارة التجارة و الصناعة لبدء تصدير أجهزة الكشف الإشعاعى للخارج ، لافتا إلى أنه سيتم تحديث التصميم الخارجي للجهاز لينافس المنتج المستورد.
 
و قال الجوهري ، أن هيئة الطاقة الذرية لديها نظم حفظ اشعاعى معترف بها عالميا لتحسين مستوى المنتجات الزراعية للحفاظ على جودتها ، مضيفا أن هذا الإشعاع يطول فى عمر المنتج الزراعى و يقضى على كل انواع البكتيريا و ليس له أى أضرار صحية.
 
و أشار الجوهرى إلى أن هيئة الطاقة الذرية بصدد التسويق للمنتجات الهيئة سواء الطبية أو الزراعية وغيرها للتوسع فى هذه الأنشطة و منافسة المستورد.
 

الطاقة الذرية

أجهزة الكشف الإشعاعى

النظائر المشعة

الذرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة