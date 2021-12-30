الطاقة الذرية تكرم الزميلة رحمة رمضان على التغطية المميزة للموتمر العربى الـ15

كتب عمرو دويدار





ووجه الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية الشكر لوسائل الإعلام على التغطية الإعلامية للموتمر والمساهمة فى دور مصر الرائد في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى المنطقة، مؤكدا أن مصر تعمل على تلبية احتياجاتها من النظائر المشعة التى تستخدم فى المجالات الطبية.



وأوضح الحاج، أنه فى خمسينيات القرن الماضي كانت تمثل الهيئة بيت الخبرة للحكومة المصرية ولا تزال تحتل هذه المكانة من خلال 4 مراكز لخدمة البرنامج النووي المصرى؛ وهى مراكز "البحوث النووية، بحوث الأمان النووى والإشعاعي، القومى للبحوث وتكنولوجيا الإشعاع والمعامل الحارة".



وأضاف الحاج، أن مراكز الأبحاث الخاصة بالهيئة تضمن لمصر تحقيق برنامج نووى متكامل، لافتا إلى أن هيئة الطاقة الذرية تخدم العلوم الاجتماعية والإدارية والزراعية والطبية والهندسية والعلوم الطبيعية الأساسية. كرم الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، الزميلة رحمة رمضان مسئول ملف الكهرباء والطاقة المتجددة بجريدة اليوم السابع، ضمن عدد من مندوبى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المقروءة التى شاركت فى تغطية الموتمر العربى الـ15 ل لاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذى أقيم بمحافظة أسوان خلال الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر الجارى.ووجه الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية الشكر لوسائل الإعلام على التغطية الإعلامية للموتمر والمساهمة فى دور مصر الرائد في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى المنطقة، مؤكدا أن مصر تعمل على تلبية احتياجاتها من النظائر المشعة التى تستخدم فى المجالات الطبية.وأوضح الحاج، أنه فى خمسينيات القرن الماضي كانت تمثل الهيئة بيت الخبرة للحكومة المصرية ولا تزال تحتل هذه المكانة من خلال 4 مراكز لخدمة البرنامج النووي المصرى؛ وهى مراكز "البحوث النووية، بحوث الأمان النووى والإشعاعي، القومى للبحوث وتكنولوجيا الإشعاع والمعامل الحارة".وأضاف الحاج، أن مراكز الأبحاث الخاصة بالهيئة تضمن لمصر تحقيق برنامج نووى متكامل، لافتا إلى أن هيئة الطاقة الذرية تخدم العلوم الاجتماعية والإدارية والزراعية والطبية والهندسية والعلوم الطبيعية الأساسية.

وأوضح الحاج، أن الأنشطة التي تقدمها هيئة الطاقة الذرية تنقسم إلى بحثي واقتصادى ومجتمعى لمعرفة مردود الأنشطة على المجتمع، موضحا أن أنشطة الهيئة تخدم محاور استراتجية مصر 2030 وهى الزراعة والطاقة والبيئة والصحة.