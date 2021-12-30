وقال مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" ، إنه مع تسجيل 8 إصابات اليوم، وصل مجموع الحالات المصابة بـ"أوميكرون" في الأردن إلى 802 حالة.