عمان (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عن تسجيل 8 إصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" ، إنه مع تسجيل 8 إصابات اليوم، وصل مجموع الحالات المصابة بـ"أوميكرون" في الأردن إلى 802 حالة.

وفى وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية، منع غير المطعمين ضد لقاح كورونا من الدخول إلى أي منشأة عامة، اعتباراً من 11 يناير المقبل.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء في الأردن عبر صفحتها على فيسبوك، أنه وفقاً لأمر الدفاع 35، "لن يسمح بدخول أي شخص غير حاصل على جرعتين من لقاح كورونا لأي منشأة سواء أكانت عامة أو خاصة".

إلى ذلك، قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم الأردنية، نجوى قبيلات، إن البروتوكول الصحي لتكميلية التوجيهي سيبقى كما هو من وجوب ارتداء الكمامة وترك مسافة تباعد بين الطلبة وتلقي جرعتي اللقاح وبحال لم يتمكن الطالب من تلقي جرعتي اللقاح يمكنه إحضار فحص "بي سي آر" نتيجته سالبة للدخول إلى الامتحان.

وأكدت في تصريح لقناة المملكة الأردنية أن المراكز الصحية الخاصة بإجراء فحص الـ "بي سي آر" تعمل أيام الجمعة والسبت ويمكن للطلبة التوجه إليها واجراء الفحص قبل القدوم للامتحان.