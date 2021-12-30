الشرطة الألمانية تضبط 350 متظاهر يرفضون قيود كورونا

كتبت: هناء أبو العز

ألقت الشرطة الألمانية، القبض على حوالى 350 من المتظاهرين المشاركين فى مسيرة ضد قيود كورونا.

وقامت مروحية تابعة للشرطة بفحص الوضع من أعلى، وعلى الرغم من التواجد الهائل للشرطة والتهديد بدفع غرامة تصل إلى 3000 يورو لانتهاك الحظر المفروض على التجمعات، جاء المزيد والمزيد من الناس إلى وسط المدينة.

وانطلقت 6 حافلات جماعية بأضواء ساطعة وصفارات إنذار من شارع لودفيجشتراسه فى اتجاه ماكسيميليان بلاتز ونيمفنبرجر شتراسه.

كما رفع عدد من المتظاهرين لافتات مكتوب عليها، "لا للتطعيم الإلزامى، وكان المستشار الألمانى الجديد أولاف شولتز قد تعهد بتعبئة وسائل الدولة في مواجهة "أقلية من المتطرفين" المناهضين للقاحات المضادة لكوفيد-19، بعد تهديدات بالقتل من جانب هذه الحركة استهدفت زعيما إقليميا وعدة مظاهرات.