السيطرة على حريق هائل بمصنع لإنتاج المراتب الجاهزة بميت غمر الدقهلية

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وتم استدعاء قوات الدفاع المدني وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى الحريق، وبالفحص تبين اشتعال النيران فى جزء من المصنع وامتدت النيران إلى باقي المصنع حتى انتشر الحريق فى كل أجزاء المصنع.

وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ، بعد ارتفاع السنة اللهب إلى أعلي ، وجاري استخدام المياة فى تبريد اجزاء كبيرة من المصنع ، وكشفت المعاينة المبدئية إلى أن احتمال نشوب الحريق هو ماس كهربائي بأحد وحدات الكهرباء ، ادي إلى اشتعال النيران، وجاري التحقق من الأسباب ، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.