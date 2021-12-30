التضامن تستمر اليوم فى صرف معاش ديسمبر من ماكينات ATM للمتخلفين عن المواعيد

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم، الجمعة ، صرف معاشات ديسمبر من ماكينات الصراف الآلى لدى البنك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة.

كما شكت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لجان لتيسير صرف المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2022 اعتبارا من السبت المقبل اول الشهر من ماكينات الصرف الالى حيث سيتزامن الصرف قبل الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات ديسمبر من البنك، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.