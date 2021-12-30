التصريح بدفن جثة مزارع لقى مصرعه غرقا بنيل سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 52 سنة، مصرعه غرقا بنهر النيل بدائرة قسم ثان سوهاج ، وذلك سقوطه من على حافته بناحية الكورنيش الغربى تم إنتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بوفاة مزارع غرقا بنهر النيل دائرة قسم ثان سوهاج وتم غنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بغرق شخص بنهر النيل بشارع كورنيش النيل الغربي دائرة قسم ثان سوهاج وتم إنتشال الجثة تبين أنها للمدعو جمال م ا52 سنة مزارع ويقيم دائرة مركز المنشاة وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي وأفاد شقيقه المدعو أحمد م ا 50 سنة سائق ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء سير شقيقه المذكور علي حافة نهر النيل إنزلقت قدماه وسقط بـه ولعدم إجادته السباحة غرق بـه ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.