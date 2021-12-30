التحول الرقمى فى ندوة بمحلة سبك ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى المنوفية اليوم

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عن استضافتها للندوة التوعوية السادسة للتحول الرقمى والتى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر مركز الإرشاد الزراعى بقرية محلة سبك، وذلك ضمن مبادرة حياه كريمة رقمية لتوعية المواطنين بأهمية التحول الرقمى باعتباره التوجه الرئيسى للدولة فى الوقت الحالى.

كما سيجرى استعراض الدورات التدريبية المجانية التى تمنحها وزارة الإتصالات والاستفادة من الخدمات التى تقدمها الحكومة لرفع الوعى الفكرى والثقافى لدى المواطنين والشباب وطلاب الجامعات والخريجين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى إطار التعاون المثمر والفعال بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون.

ومن جانبه وجه سرور رؤساء الوحدات المحلية بضرورة توعية المواطنين والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة بأهمية تلك الندوات وحثهم على حضورها لمواكبة عصر جديد قائم على التحول الرقمى وأساسة لرفع جودة وكفاءة ودقة الخدمات المقدمة إليهم، مشيراً إلى أن سيتم عقد هذه الندوات أسبوعياً بجميع قرى مركز أشمون.