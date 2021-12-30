التحقيق فى واقعة العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب أعلى كوبرى مشاة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قرر المستشار أحمد سمير غيث، رئيس نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة طفلة مجهولة أعلى كوبرى المشاه بعزبة المهاجرين بها آثار تعذيب، كما قررت النيابة سؤال شهود الواقعة، وندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة الطفلة لبيان سبب الوفاة والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتفريغها لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية ، إخطارا من مأمور قسم الرمل ثان، بورود بلاغ من الأهالى يفيد بالعثور على جثة طفلة مجهولة، أعلى كوبرى المشاه بعزبة المهاجرين دائرة القسم.

على الفور أنتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة طفلة ترتدى كامل ملابسها و ملفوفة فى بطانية ملونة أبيض و أحمر، وبها آثار تعذيب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته إلى النيابة العامة أمر المستشار محمود عوف المحامى العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية بانتقال عضو من النيابة العامة لمعاينة موقع البلاغ ومناظرة جثة الطفلة.

وكشفت معاينة النيابة، أن الجثة لطفلة فى العقد الأول من العمر حوالى 7 سنوات تقريبا، ترتدى كامل ملابسها عبارة عن بنطلون جينز و"سويت شيرت" أبيض اللون عليه رسومات وكتابة باللغة الانحليزية، وبمناظرتها وجد بها أثار تعذيب عبارة عن كدمات بالوجه والرقبة،فضلا عن أثار قيد باليدين، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.