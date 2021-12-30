البيت الأبيض: انتهاء اتصال بايدن وبوتين بعد 50 دقيقة من بدايته

كتب وكالات

أعلن البيت الأبيض، انتهاء الاتصال الذى جمع الرئيسين الأمريكى جو بايدن ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، بعد 50 دقيقة من بدايته .

وقال مسئول رفيع فى الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن سيؤكد لنظيره الروسى فلاديمير بوتين خلال الاتصال الهاتفى اليوم أن واشنطن سترد بالعقوبات على أى هجوم على أوكرانيا.

وأشار المسؤول حسب "واشنطن بوست" إلى أن بايدن سيؤكد أن "الولايات المتحدة مستعدة للمضى قدما بالجهود الدبلوماسية، لكن ردها على التدخل اللاحق فى أوكرانيا سيشمل العقوبات الاقتصادية وتعزيز قدرات الناتو وتقديم المساعدات لأوكرانيا".

أكد المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف بدء الاتصال الهاتفى بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والأمريكى جو بايدن.

وقال بيسكوف ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، لقد بدأت المحادثة فى الموعد المقرر لها".

من جهته، أشار البيت الأبيض إلى أن الاتصال بدأ فى تمام الساعة 15:35 بتوقيت الساحل الشرقى الأمريكى (23:35 مساء الخميس بتوقيت موسكو).

ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان قضايا الأمن فى إطار المقترحات الأمنية فى أوروبا التى طرحتها موسكو على واشنطن والناتو.

وطالبت موسكو الغرب بتقديم ضمانات أمنية، وقبل كل شيء عدم توسع حلف الناتو شرقا وتوسيع بنيته التحتية العسكرية على تخوم روسيا.