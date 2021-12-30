البورصة استقبلت 3 طروحات خلال عام 2021 بـ7.95مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة استقبلت 3 طروحات جديدة خلال عام 2021 بقيمة 7.95 مليار جنيه، موزعة بين شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بعدد أسهم مقيدة 1.6 مليار سهم بقيمة طرح 5.84 مليار جنيه، وشركة تعليم لخدمات الإدارة بعدد 730.3 مليون سهم بقيمة طرح 2.1 مليار جنيه، وشركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدد 425 مليون سهم بقيمة 57.6 مليون جنيه.

أضاف "فريد"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، لاستعراض نتائج أداء البورصة المصرية في عام 2021، أنه بجانب الطروحات الجديدة استقبلت البورصة بيع شرائح جديد منها القيد المزدوج بقيمة 4.26 مليار جنيه، مع بدء التداول على أسهم شركة المشروعات الصناعية والهندسية.

وذكر محمد فريد، أن إدارة البورصة المصرية حثت الشركات المقيدة على إنهاء إجراءات قيد تعديلات رؤوس أموالها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بزيادات رؤوس الأموال بالبورصة مما أدى إلى خفض معدلات التأخير في إنهاء إجراءات قيد تعديلات رؤوس الأموال، حيث ارتفع متوسط فترة قيد أسهم الزيادات النقدية من 39 يوم في عام 2019 إلى 58 يوم في عام 2020 إلى 33 يوم في عام 2021، وزادت متوسط فترة قيد أسهم الزيادات المجانية من 72 يوم في عام 2019 إلى 101 يوم في عام 2020 وإلى 90 يوم في عام 2021.

وكشف محمد فريد، عن ارتفاع إجمالي زيادات رؤوس الأموال المجانية والنقدية للسوق الرئيسي لتصل إلى 20 مليار جنيه موزعة بين 18.019 مليار جنيه زيادات مجانية عام 2021 مقابل 3.462 مليار جنيه عام 2020، ونحو 1.957 مليار جنيه زيادات نقدية عام 2021 مقابل 5.136 مليار جنيه عام 2020، وبلغ إجمالي زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة 49 مليون جنيه زيادات مجانية ونقدية عام 2021 مقابل 22 مليون جنيه عام 2020.