اليوم السابع
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البابا تواضروس يشهد ختام دورة التدبير الكنسى لأربعة وأربعين من الكهنة الجدد

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:14 م
البابا تواضروس يشهد ختام دورة التدبير الكنسى لأربعة وأربعين من الكهنة الجدد قداسة البابا تواضروس الثاني
كتب: محمد الأحمدى

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اختتم، اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني فعاليات الدورة التدريبية الأساسية في "التدبير الكنسي والتنمية" التي تم تقديمه الإجمالي 44 من الآباء الكهنة الجدد أثناء فترة الأربعين يومًا بعد سيامتهم، وذلك في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبابيشوي بوادي النطرون. 
 
وقدم التدريب أساتذة المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية، بقيادة الدكتور مجدي لطيف السندي عميد المعهد، في الفترة من 24 الى 30 ديسمبر الجاري. 
 
وألقى قداسة البابا كلمة روحية عن سبعة مفاتيح لنجاح الأب الكاهن (الاتضاع، الكتاب المقدس، التوبة المستمرة، المحبة العملية، تقديم القدوة، إنكار الذات، الاهتمام بنهايات الأمور)، كما أدار قداسته حوارًا مع الآباء عن مدى استفادتهم من التدريب، وعن حياتهم وخدمتهم الكنسية الجديدة. 
 
وقد غطى التدريب المفاهيم والأساليب العملية في التدبير الكنسي والعمل المؤسسي في الكنيسة، وأعمدة التدبير الحكيم (الإدارة الرشيدة أو الحوكمة في الكنيسة)، ومبادئ التنمية من المنظور المسيحي، ودور الأب الكاهن في تدبير حياته الروحية وأسرته وخدمته الكنسية.   
 
وقد شارك في المحور الروحي للتدريب مجموعة من شيوخ الآباء الكهنة بالقاهرة والإسكندرية. 
 
جدير بالذكر أن هذا التدريب التأسيسي للآباء الكهنة في التدبير الكنسي قد أرساه قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث تم تنفيذه مع أربع مجموعات من الآباء الكهنة الذين تمت سيامتهم بيد قداسة البابا خلال الفترة من 2018 إلى 2021. 
 
كما يأتي هذا التدريب كتفعيل لإحدى توصيات السيمينار الثامن للمجمع المقدس والذي تم عقده في نوفمبر 2021 عن التدبير الكنسي والتنمية.
 
البابا تواضروس يشهد ختام دورة التدبير الكنسي لأربعة وأربعين من الكهنة الجدد
البابا تواضروس يشهد ختام دورة التدبير الكنسي لأربعة وأربعين من الكهنة الجدد

ختام دورة التدبير الكنسي لأربعة وأربعين من الكهنة الجدد
ختام دورة التدبير الكنسي لأربعة وأربعين من الكهنة الجدد

 


البابا تواضروس

التدبير الكنسي

الكهنة الجدد

التدبير الكنسي والتنمية

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