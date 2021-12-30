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البابا تواضروس يترأس قداس ليلة رأس السنة فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 03:02 م
البابا تواضروس يترأس قداس ليلة رأس السنة فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، عن ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس رأس السنة، غدا الجمعة من الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل، وذلك بعدما غاب عن عادته السنوية رأس السنة الماضية، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا وترأس قداسته الصلاة من دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون واقتصرت الصلاة على الأباء الرهبان بالدير.

ويترأس البابا صلوات وقداس رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 من الإسكندرية، بعدما غاب عنها فى 2021 وكان ترأس تلك الصلوات فى بداية سنة 2020 قبل ظهور فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يشارك قداسة البابا الصلاة كل من الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه، و نيافة الأنبا إيلاريون أسقف غرب و نيافة الأنبا هرمينا أسقف وسط، والقمص أبرام إيميل الوكيل البابوي والآباء الكهنة بالكاتدرائية المرقسية .

ويكون الحضور لصلوات رأس السنة الميلادية الجديدة فى الكاتدرائية المرقسية مقتصراً على الحجز المسبق فقط، وذلك بالتزامن مع إجراءات التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الاقباط الارثوذكس

وادى النطرون

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