البابا تواضروس الثانى يطيب جسد القديس يحنس كاما فى دير السريان

كتب: محمد الأحمدى

طيَّب قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم جسد القديس يحنس كاما القس أحد قديسي ببرية شيهيت، والموجود بدير السريان بوادي النطرون، بمشاركة نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير، وعدد من أحبار الكنيسة ومجمع رهبان الدير.

وتحتفل الكنيسة يوم 25 كيهك بعيد القديس يحنس كاما وهو من قديسي القرن التاسع الميلادي.

جدير بالذكر أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، أعلنت عن ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس رأس السنة، غدا الجمعة من الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل، وذلك بعدما غاب عن عادته السنوية رأس السنة الماضية، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا وترأس قداسته الصلاة من دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون واقتصرت الصلاة على الأباء الرهبان بالدير.