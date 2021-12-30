الإسكان" تمد فترة تلقى تظلمات حاجزى سكن لكل المصريين حتى 6 يناير المقبل

كتب أحمد حسن

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تقرر مد فترة تلقى تظلمات حاجزى إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2)، بمشروعات الوحدات السكنية تحت التنفيذ (لمتوسطي الدخل)، غير المُنطبق عليهم الشروط، لاستيفاء المُستندات المطلوبة، وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق، وذلك حتى يوم الخميس المقبل 6 يناير 2022، كفرصة أخيرة لتلقي طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، حيث كان من المقرر انتهاء فترة تلقى التظلمات، اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم الانتهاء من الفرز والفحص المبدئي للمُستندات والبيانات المُسـجلة بواسطة المواطنين عبـر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق لتحديد المُنطبق عليهم الشروط وغيـر المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في يوليو 2021 والتي تتيح التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً، كما تم نشر نتائج فرز طلبات جميع المواطنين الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية بإعلان سكن لكل المصريين(2) لمتوسطي الدخل على الموقع الإلكتروني للصندوق والمطروحة بالمُدن التالية: بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، بورفؤاد.

وأضافت مى عبدالحميد، أنه تم إتاحة إرسال طلب التظلم إلكترونياً عن طريق إرسال الرقم القومي لصاحب الطلب على الرابط (https://cservices.shmff.gov.eg/Complaints)، حيث سيقوم موظفو الصندوق بدراسة طلبات التظلم الواردة من المواطنين ومراجعة البيانات والمستندات المستكملة واتخاذ قرار بشأنها إما بقبول التظلم أو رفضه، مع التأكيد على أنه لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط الخاصة بتجاوز الحدود القصوى والدنيا للدخل، وتجاوز حدود السن عليهم وقت التقديم.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أنه تم إرسال رسائل نصية للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط والبالغ عددهم 4939 عميلا، حيث قام ما يزيد عن 3000 عميل بتقديم طلبات تظلم لاستكمال المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة وتعديل موقفهم، ومن ثم قام الصندوق بإرسال رسائل نصية لما يقارب من 1900 عميل لم يقوموا بتقديم طلبات تظلم حتى تاريخه لسرعة التقديم طلبات تظلم خلال المدة المحددة.

وأوضحت مى عبدالحميد، أنه فيما يخص المواطنين المنطبق عليهم الشروط، فقد بلغ عددهم 6528 عميلا وفقا لنتيجة الفرز، كما تم قبول عدد 2368 طلب تظلم من إجمالى التظلمات الواردة، ليصبح إجمالي عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط حتى تاريخه 8896 عميلا، وتم إرسال رسائل نصية لهم لتوجيههم نحو سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط، بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ وقدرها 3 سنوات، حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى في الأول من يناير 2022 وبفترة سماح شهر من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة التأخر عن سداد أى دفعة بعد انتهاء فترة السماح المُقررة فسيتم احتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5 % من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الصندوق يتيح أكثر من وسيلة تمكن المواطنين من الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص، حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني: https://cservices.shmff.gov.eg/complaints، حيث يقوم المواطن صاحب الطلب بإدخال رقمه القومي والضغط على "نتائج الفرز" لمعرفة موقفه، أو من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات، موضحة أنه فى حالة الرغبة فى أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة ٩ صباحاً :6 مساءً، طوال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية بإعلان سكن لكل المصريين (2)، تتضمن وحدات جاهزة للتسليم وأخرى تحت الإنشاء للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل، خلال الفترة من 8 أغسطس 2021 حتى 4 أكتوبر 2021، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في يوليو 2021 والتي تتيح التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.