اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: سحب ممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:18 م
الأرصاد: سحب ممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية رصدت السحب الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ومطروح يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
 
ويشهد اليوم الخميس، بداية حالة عدم استقرار، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب بالملاحة البحرية فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر.
 
كما يشهد اليوم الخميس، أمطارا متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات. 

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حالة الطقس غدا الجمعة

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

حالة الطقس غدا هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توقف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط بكفر الشيخ لحين تحسن حالة الطقس

الخميس، 30 ديسمبر 2021 07:37 م

"الأوقاف" توجه الأئمة بعدم تجاوز وقت خطبة الجمعة 10 دقائق بسبب حالة الطقس

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:14 ص

حالة الطقس اليوم الخميس 30/12/2021 فى مصر

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:00 ص

حالة الطقس من الخميس 30 ديسمبر حتى 2 يناير المقبل.. إنفوجراف

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:00 م

مع تقلبات الطقس.. 6 نصائح لمرضى الربو والجيوب الأنفية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:00 م

تفاصيل تعطيل الدراسة بمطروح لسوء الطقس اليوم فقط.. فيديو

الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:30 م

محافظ الاسكندرية يكلف بالتواجد فى الشارع للتعامل مع موجة الطقس السيئ

الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:02 م

طوارئ فى المحافظات بسبب موجة الطقس السيئ.. دعم منظومة الأزمات بالبحيرة بـ320 مليون جنيه لمواجهة سوء الأحوال الجوية.. "الأقصر" ترفع درجة الاستعداد وتكليف لشركة المياه ورؤساء المدن بمتابعة الوضع بالقرى

الخميس، 30 ديسمبر 2021 04:16 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة