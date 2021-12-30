اليوم السابع
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الأرصاد: أجواء غائمة طوال الليل وأمطار متفرقة تزداد فرصها الساعات القادمة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 06:52 م
الأرصاد: أجواء غائمة طوال الليل وأمطار متفرقة تزداد فرصها الساعات القادمة الطقس السيئ - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار الأجواء الغائمة طوال ساعات الليل، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تزداد فرص سقوط الأمطار مع التقدم في الوقت بسبب زيادة الرطوبة السطحية.
 
ويشهد اليوم الخميس، بداية حالة عدم استقرار، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب بالملاحة البحرية فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة ، وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر .
 
كما يشهد اليوم الخميس، متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف على فترات متقطعة.
 
وتكون ذروة الحالة يوم غدا الجمعة، حيث تزداد شدة الأمطار لتصبح أمطار متوسطة إلى غزيرة  تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة، وقد تصل الى حد السيول يومى الجمعة والسبت على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر  الى شمال الصعيد.
 
كما تنشط الرياح اليوم الخميس على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة ك على بعض المناطق، وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك يوم الخميس .
 

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